Estrela de Paulo, O Apóstolo, Murilo Cezar diz que cena em hebraico foi a mais desafiadora
Nas redes sociais, o ator compartilhou bastidores das gravações da superprodução
Murilo Cezar, protagonista da série Paulo, O Apóstolo, compartilhou nas redes sociais registros dos bastidores das gravações e falou sobre a experiência de fazer uma cena desafiadora.
Isso porque o ator precisou reproduzir um discurso em hebraico em uma das cenas da superprodução. Ele descreveu o momento como um dos mais marcantes de sua carreira e disse que estava emocionado em dividir isso com os fãs.
