Estrela de Paulo, O Apóstolo, Murilo Cezar diz que cena em hebraico foi a mais desafiadora

Murilo Cezar, protagonista da série Paulo, O Apóstolo, compartilhou nas redes sociais registros dos bastidores das gravações e falou sobre a experiência de fazer uma cena desafiadora.

Isso porque o ator precisou reproduzir um discurso em hebraico em uma das cenas da superprodução. Ele descreveu o momento como um dos mais marcantes de sua carreira e disse que estava emocionado em dividir isso com os fãs.

A série vai ao ar na ** RECORD **, de segunda a sexta, às 21h. Não perca!

