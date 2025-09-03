Logo R7.com
Estrela de Paulo, O Apóstolo, Murilo Cezar diz que cena em hebraico foi a mais desafiadora

Nas redes sociais, o ator compartilhou bastidores das gravações da superprodução

Keila Jimenez|Do R7

Murilo Cezar, protagonista da série Paulo, O Apóstolo, compartilhou nas redes sociais registros dos bastidores das gravações e falou sobre a experiência de fazer uma cena desafiadora.


Isso porque o ator precisou reproduzir um discurso em hebraico em uma das cenas da superprodução. Ele descreveu o momento como um dos mais marcantes de sua carreira e disse que estava emocionado em dividir isso com os fãs.


A série vai ao ar na **RECORD**, de segunda a sexta, às 21h. Não perca!




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • murilo-cezar
  • diario-das-celebridades
  • Paulo, O Apóstolo
  • Record
  • Série

