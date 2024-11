Falta pouco! João Gomes e Ary Mirelle se preparam para casamento em castelo luxuoso em PE

A contagem regressiva para o casamento de João Gomes com Ary Mirelle começou! Os pombinhos trocarão alianças na próxima segunda (21) no luxuoso Castelo de Brennand, em Recife (PE). A festa reunirá cerca de 350 pessoas e contará com atrações musicais que nem mesmo o noivo sabe quais serão. Algum palpite por aí?