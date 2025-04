Fernanda Torres é convidada para desfile de marca de luxo na Itália com Lupita Nyong'o Looks usados pela atriz brasileira nas premiações chamaram atenção da empresa, que fez questão da presença dela no evento

Keila Jimenez|Do R7 30/04/2025 - 17h01 (Atualizado em 30/04/2025 - 17h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share