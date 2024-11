Festa de produtor artístico reúne famosos em rancho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no RJ

O produtor artístico Léo Fuchs fez aniversário e comemorou no Rancho Ecológico de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, localizado na região serrana do Rio de Janeiro. O festão reuniu muitos famosos, como Carolina Dieckmann, Bruna Marquezine e Juliette. Bruna chegou de helicóptero e chamou a atenção dos convidados e até do público. Veja!