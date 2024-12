A vida amorosa de Maiara, da dupla com Maraísa, está agitada! A cantora apareceu em público com seu novo namorado, Mohamed Nassar, um empresário libanês que a conheceu em Foz do Iguaçu, no Paraná. Os dois estão juntos há alguns dias e já andam por aí de mãos dadas. Saiba mais!