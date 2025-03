Filho de Milton Nascimento revela que o cantor sofre de Parkinson há dois anos

Só agora o filho de Milton Nascimento, Augusto Nascimento, revelou que o pai sofre de Parkinson há dois anos. Na época, o 'Bituca' anunciou que faria uma pausa na carreira para cuidar da saúde, mas, agora, a doença teria se agravado. Hoje, Milton vive com limitações por conta da doença e do diabetes. Em contrapartida, o artista brasileiro está vivendo uma fase boa e recheada de homenagens, assim como foi no Grammy e no Carnaval.