Filhos de Cid Moreira processam viúva do apresentador por herança e acusação de maus-tratos

Roger e Rodrigo, filhos de Cid Moreira, abriram um processo judicial contra a viúva do apresentador, Fátima. Ele morreu em 2024, aos 97 anos, e deixou a herança para a companheira. Agora, os filhos alegam que o pai sofreu abandono, maus-tratos e roubo por parte de Fátima. Segundo Roger e Rodrigo, ela ainda vendeu bens de Cid sem autorização. Do outro lado, a viúva nega todas as acusações.



