Garanhão? Zé Felipe estaria interessado em amiga de Ana Castela

Reviravolta? Zé Felipe estaria interessado em uma amiga da Boiadeira Ana Castela. Keila Jimenez soltou a bomba e saiu correndo! A jornalista falou sobre a possível virada de jogo envolvendo o cantor e a suposta affair e continuou: “Eu acho que tem um terceiro elemento aí”.

Porém, a mãe de Ana Castela, Michelle Castela, começou a seguir Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, nas redes sociais. E é claro que os rumores de um possível relacionamento ficaram ainda mais fortes.

Agora, a pergunta que fica na cabeça do público é: Zé Felipe está com Ana Castela ou ela é apenas um cupido? Confira o vídeo!

