Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Keila Jimenez - Blogs

Garanhão? Zé Felipe estaria interessado em amiga de Ana Castela

Keila Jimenez disse que vai apurar essa possível reviravolta: “Eu acho que tem um terceiro elemento”

Keila Jimenez|Do R7

Reviravolta? Zé Felipe estaria interessado em uma amiga da Boiadeira Ana Castela. Keila Jimenez soltou a bomba e saiu correndo! A jornalista falou sobre a possível virada de jogo envolvendo o cantor e a suposta affair e continuou: “Eu acho que tem um terceiro elemento aí”.


Porém, a mãe de Ana Castela, Michelle Castela, começou a seguir Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, nas redes sociais. E é claro que os rumores de um possível relacionamento ficaram ainda mais fortes.


Agora, a pergunta que fica na cabeça do público é: Zé Felipe está com Ana Castela ou ela é apenas um cupido? Confira o vídeo!




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • ana-castela
  • famosos-e-celebridades
  • diario-das-celebridades
  • Zé Felipe

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.