Giovanna Cordeiro perde a sobrancelha e mostra antes e depois de procedimento estético

Atriz fez colorações no pelo e teve que passar por um transplante para arrumar o estrago

Keila Jimenez|Do R7

Que situação! Giovanna Cordeiro surpreendeu os seguidores após mostrar o antes e depois de um procedimento estético. A atriz perdeu a sobrancelha por fazer colorações no pelo e teve que passar por um transplante para arrumar o estrago. A artista Deborah Secco também fez o procedimento, mas, ao contrário de Giovanna, teve um bom resultado. Confira o vídeo!

