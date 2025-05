Giovanna Lancellotti planeja dois casamentos com o noivo; saiba os detalhes

De casamento marcado! Giovanna Lancellotti está noiva de Gabriel David, que é presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, e prepara duas festas para celebrar com o noivo. A primeira cerimônia será em junho, no Rio de Janeiro e de forma mais intimista. Já a segunda acontecerá no interior de São Paulo, de onde vem a família de Giovanna. De acordo com ela, foi Pedro Scooby que juntou os pombinhos. Veja!



