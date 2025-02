Gkay causa ao usar look dourado e com penas em desfile da Semana de Moda de Paris

É um cisne? Não, é só a Gkay! A influenciadora digital causou ao usar um vestido dourado e com penas para assistir a um desfile da Semana de Moda de Paris e, é claro, dividiu opiniões na internet. "Tenho pena da pessoa que sentou do lado dela", brincou Keila Jimenez. "Estava belíssima dentro do conceito da marca, mas é 'diferentão'", continuou a jornalista.