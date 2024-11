Grávida de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda faz curso para ‘futuras mamães’

Graciele Lacerda está cada vez mais preparada para a chegada da Clara, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo. No sexto mês de gestação, a influenciadora apostou em um cursinho preparatório, no qual aprendeu desde noções básicas de primeiros socorros, até tarefas como dar banho no bebê e armazenar leite materno. As aulas estão sendo super bem recebidas por ela e fazendo a diversão da futura mamãe. Veja!