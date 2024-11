Gretchen desmascara Jean-Claude Van Damme e diz que ator é a pessoa mais arrogante que já conheceu

Águas passadas? Cerca de 20 anos depois de viver um momento picante com Jean-Claude Van Damme, Gretchen revelou que o ator é a pessoa mais arrogante que já conheceu. Os dois se conheceram no antigo Programa do Gugu e protagonizaram uma cena de dança que foi bastante comentada na época. Entretanto, a cantora afirma que, assim que chamaram o intervalo, ele a ignorou e fingiu que não a conhecia. Entenda!