Gustavo Mioto surpreende Ana Castela ao interromper show para cantar ‘Parabéns pra Você’

O aniversário de Ana Castela certamente ficou mais especial depois dessa surpresa de Gustavo Mioto! O namorado da sertaneja interrompeu um show, no Sul do Brasil, para fazer uma chamada de vídeo com a namorada e cantar ‘Parabéns pra Você’ junto com a plateia. “Ela ficou toda emocionada, claro”, garantiu Keila Jimenez. A cantora estava em Miami, nos Estados Unidos, para receber o Grammy Latino. Confira como foi o momento dos pombinhos!