Gusttavo Lima prepara parceria internacional com o italiano Eros Ramazzotti

Investindo pesado na carreira fora do Brasil, Gusttavo Lima anunciou que lançará uma música em parceria com o italiano Eros Ramazzotti. O empresário do Embaixador confirmou que a canção será composta em conjunto, mas gravada em espanhol. "Ele contou para mim que serão várias parcerias internacionais [daqui para a frente]", informou Keila Jimenez.



