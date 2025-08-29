Iate, mansão e 'best friends': saiba como foi a despedida de solteira de Selena Gomez

Selena Gomez não poupou esforços para fazer a sua despedida de solteira ser inesquecível! Noiva de Benny Blanco, a cantora alugou uma mansão e um iate de luxo no México e reuniu as "best friends".

Teve pulo na cama, dança, véu e vestido brancos, música, bebidinhas e muito mais. Já Benny se divertiu com os amigos em Las Vegas, nos Estados Unidos, no maior estilo 'Se Beber, Não Case'.

Em setembro, os dois subirão ao altar para oficializar a união. "A Taylor Swift deve ser madrinha, vai ser um acontecimento", comentou Keila Jimenez.

