Ideia para as mamães! Justin Timberlake faz chá revelação do sétimo filho de fã durante show nos EUA Cantor se impressionou com o cartaz de uma mulher na plateia e, então, foi o responsável por anunciar que ela estava esperando uma menina

Keila Jimenez|Do R7 29/01/2025 - 14h22 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share