Ingrid Guimarães e Mônica Martelli brilham no lançamento do novo filme da saga 'Bridget Jones'

Essas duas são demais! Ingrid Guimarães e Mônica Martelli foram convidadas ao lançamento do novo filme da saga 'Bridget Jones' e brilharam no tapete vermelho. As comediantes prestigiaram não só o longa-metragem, mas, também, os protagonistas Hugh Grant e Renée Zellweger. “[O filme] tem tudo a ver com elas”, comentou Keila Jimenez.