Justin Bieber cita princesa Diana e desabafa sobre perseguição dos paparazzi

“Que o Justin Bieber não anda nada bem, a gente sabe!”, anunciou Keila Jimenez. Após se irritar várias vezes com a presença de fotógrafos, o cantor desabafou nas redes sociais e fez um ‘textão’. Ele pediu que algo seja feito para proteger os artistas desse assédio dos paparazzi e, ainda, citou o caso da princesa Diana, que também sofreu com a pressão dos profissionais. “Isso vem incomodando bastante ele”, comentou a jornalista.



