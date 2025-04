Katy Perry usa bota de algodão-doce em show e dá pedaço para fã comer

Você comeria um pedaço da bota do seu ídolo? Foi isso que aconteceu em um show de Katy Perry no México! A diva pop estava se apresentando com um par de botas de algodão-doce rosa, tirou um pedaço do calçado e colocou logo na boca de um fã, que estava no palco no momento. Ele nem conseguiu recusar! “Eu ia falar que é alérgica”, brincou Keila Jimenez. Veja como foi!



