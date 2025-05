Khloé Kardashian impressiona ao mostrar armários gigantes de comida em mansão de R$ 80 milhões

Khloé Kardashian impressionou os seguidores ao mostrar a dispensa de sua mansão, avaliada em mais de R$ 80 milhões. O espaço foi comparado com um supermercado, contém seções específicas para produtos naturais e sem glúten, doces e pães, tudo muito bem organizado. A imensa estrutura levantou questões sobre como é mantida, sugerindo que pode haver funcionários dedicados à organização do local.



