Larissa Manoela se casa novamente com André Luiz Frambach em viagem pela Tailândia

Larissa Manoela e André Luiz Frambach renovaram os votos de casamento em uma nova cerimônia, dessa vez na Tailândia! Os dois trocaram alianças pela segunda vez após o pedido romântico do ator, que se ajoelhou diante da esposa durante o festival de luzes. Os dois firmaram a união no ano passado, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia intimista. Confira!