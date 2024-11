Lembrancinha? Virgínia Fonseca presenteia Zé Felipe com relógio de quase R$ 1 milhão

Virgínia Fonseca deu de presente para o marido, Zé Felipe, um relógio diferentão, avaliado em nada menos do que R$ 950 mil. O exemplar é visto no pulso de pouquíssimas pessoas, sendo que na lista estão famosos como Leonardo DiCaprio, Lionel Messi e Jay-Z. “É alguma data especial? Não. É só para lembrar que ela é rica e gosta do marido dela”, comentou Keila Jimenez. Confira!