Lenço umedecido e vela aromática: saiba por que Rei Charles proibiu itens no Palácio de Buckingham

Se você morasse no Palácio de Buckingham, na Inglaterra, não poderia mais usar — e levar — lenço umedecido e vela aromática! Isso porque o Rei Charles proibiu os dois itens de entrarem no local. Segundo o monarca, o produto de higiene estava entupindo o encanamento frequentemente. Já a vela coloca no ar toxinas que poderiam piorar a saúde dele. Saiba mais!



