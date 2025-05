Longe da TV, Fernanda Machado trabalha como designer de interiores ao lado do marido nos EUA

Longe da TV desde 2013, Fernanda Machado agora trabalha como designer de interiores nos Estados Unidos. A atriz disse que sempre reformou as casas em que morou com a família, depois passou a conduzir obras para amigos e, agora, se especializou para que virasse profissão. Fernanda, então, atua ao lado do marido, que é corretor de imóveis no país.



