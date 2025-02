Lucas Lima mostra viagem para o Egito com o filho Theo Músico compartilhou registros dos passeios que fez ao lado do menino, fruto do casamento com Sandy

Keila Jimenez|Do R7 15/01/2025 - 13h45 (Atualizado em 15/01/2025 - 13h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share