Luiza Brunet pede indenização de R$ 1 milhão do ex-marido após sofrer agressões em 2016

Luiza Brunet está envolvida em uma ação judicial contra o ex-companheiro Lírio Parisotto. Agora, ela apresentou um laudo que comprova que teve prejuízos materiais e psicológicos após sofrer agressões do empresário em 2016. Lembrando que Lírio foi condenado em 2017. A modelo pede uma indenização de R$ 1 milhão.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!