Luiza Possi faz homenagem no aniversário de três anos do filho caçula

Um grande amor merece uma grande declaração! Foi assim que Luiza Possi celebrou o aniversário de três anos do filho caçula, o pequeno Matteo. Emocionada, a cantora fez publicação com várias fotos e vídeos do herdeiro. “Ver você crescer é a coisa mais linda da minha vida, que privilégio”, escreveu Luiza. “Você é infinitamente melhor do que qualquer imaginação minha”, completou. Veja!