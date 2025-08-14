Luva de Pedreiro recebe alta de hospital na Paraíba após sofrer arritmia cardíaca

Luva de Pedreiro recebeu alta do hospital na Paraíba após ter levado um susto. O influenciador foi internado por conta de uma arritmia cardíaca e, agora, terá que continuar fazendo acompanhamento médico. Luva já está em casa com a família e tranquilizou os fãs nas redes sociais. Assista ao vídeo!



