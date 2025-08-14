Luva de Pedreiro recebe alta de hospital na Paraíba após sofrer arritmia cardíaca
Influenciador foi internado por conta do problema cardíaco e, agora, terá que continuar fazendo acompanhamento
Luva de Pedreiro recebeu alta do hospital na Paraíba após ter levado um susto. O influenciador foi internado por conta de uma arritmia cardíaca e, agora, terá que continuar fazendo acompanhamento médico. Luva já está em casa com a família e tranquilizou os fãs nas redes sociais. Assista ao vídeo!
