Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Keila Jimenez - Blogs

Luva de Pedreiro recebe alta de hospital na Paraíba após sofrer arritmia cardíaca

Influenciador foi internado por conta do problema cardíaco e, agora, terá que continuar fazendo acompanhamento

Keila Jimenez|Do R7

Luva de Pedreiro recebeu alta do hospital na Paraíba após ter levado um susto. O influenciador foi internado por conta de uma arritmia cardíaca e, agora, terá que continuar fazendo acompanhamento médico. Luva já está em casa com a família e tranquilizou os fãs nas redes sociais. Assista ao vídeo!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • famosos-e-celebridades
  • keila-jimenez
  • diario-das-celebridades

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.