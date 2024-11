Mais brasileiro que isso? Bruno Mars apela para raquete de mosquitos durante show em Brasília

Isso representa o Brasil mais do que futebol e samba! Durante show em Brasília, Bruno Mars surpreendeu e divertiu o público ao aparecer com uma raquete elétrica usada para matar mosquitos. Isso porque o artista quase engoliu um inseto na apresentação do dia anterior, mas, desta vez, estava preparado. “Dá logo o CPF para o Bruno Márcio”, brincou Keila Jimenez. Veja o vídeo!