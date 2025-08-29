Mal-humorado? Denzel Washington diz que não tem paciência para ver filmes
Artista, de 70 anos, explicou ainda que não assiste nem as produções em que atua porque fica cansado do trabalho
Na lata! Em entrevista recente, Denzel Washington surpreendeu o público ao revelar que não assiste a filmes e não tem paciência para acompanhar os lançamentos do cinema.
O ator tem 70 anos, dois Oscar's e 50 produções no currículo. Denzel disse, ainda, que não vê nem os próprios filmes, já que fica cansado do trabalho, e não guarda nenhuma cena favorita.
"Ele tem se revelado o 'Meu Mal-humorado Favorito'", brincou Keila Jimenez. "Sincerão ao extremo", completou a jornalista.
