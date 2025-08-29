Mal-humorado? Denzel Washington diz que não tem paciência para ver filmes

Na lata! Em entrevista recente, Denzel Washington surpreendeu o público ao revelar que não assiste a filmes e não tem paciência para acompanhar os lançamentos do cinema.

O ator tem 70 anos, dois Oscar's e 50 produções no currículo. Denzel disse, ainda, que não vê nem os próprios filmes, já que fica cansado do trabalho, e não guarda nenhuma cena favorita.

"Ele tem se revelado o 'Meu Mal-humorado Favorito'", brincou Keila Jimenez. "Sincerão ao extremo", completou a jornalista.

