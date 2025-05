Marcelo Falcão cancela show em SP após romper ligamento do joelho

Após Pedro Sampaio e Vitor Kley, Marcelo Falcão, do grupo O Rappa, também está sofrendo com o joelho. Durante show no Rio de Janeiro, o cantor rompeu o ligamento e precisou ficar de cadeira de rodas. Marcelo ainda cancelou a apresentação que faria em São Paulo, na Virada Cultural, e deve passar por cirurgia.



