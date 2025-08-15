Marília Gabriela cancela apresentações de teatro em SP após diagnóstico de pneumonia

Marília Gabriela cancelou as apresentações de uma peça de teatro, em São Paulo, por conta do diagnóstico de pneumonia. A apresentadora se pronunciou em vídeo e tranquilizou os fãs: “Estou me cuidando para voltar o mais rápido possível”. Marília estava fazendo uma peça de teatro com o filho, Theodoro, chamada 'A última entrevista de Marília Gabriela'. Veja o vídeo!



