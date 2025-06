Mateus, da dupla com Jorge, volta a fazer shows após afastamento dos palcos

Boas notícias! Mateus, da dupla com Jorge, voltou a se apresentar no último final de semana após afastamento. O sertanejo fez cirurgia para tratar um ligamento no joelho, teve complicações e precisou passar por um novo procedimento. Depois, ficou afastado mais alguns dias para se recuperar. Agora, a dupla está completa para continuar a turnê que celebra os 20 anos de carreira.



