MC Leozinho? Filho de Marília Mendonça com Murilo Huff encanta com passinho de funk

É aquele ditado: filho de peixe, peixinho é! O pequeno Leonardo, filho da eterna Marília Mendonça com Murilo Huff, encantou as redes ao aparecer metendo um passinho de funk, ao som da batida cantada pelo pai. Segundo Murilo, o pequeno de quatro anos já exibe dons artísticos e talento para a música. A dança, agora, parece se juntar aos interesses do MC Leozinho, apelido que a criança recebeu dos familiares. Assista!