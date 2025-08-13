Logo R7.com
Keila Jimenez

Meteoro da paixão! Luan Santana celebra 18 anos de carreira ao lado da equipe e de familiares

Cantor comemorou com um bolo e deu o primeiro pedaço para o pai, que sempre o apoiou

Keila Jimenez|Do R7

Luan Santana celebrou 18 anos de carreira ao lado da equipe e de familiares. O cantor comemorou com um bolo e deu o primeiro pedaço para o pai, Amarildo, que sempre o apoiou e ajudou muito. Luan fez questão de relembrar que o patriarca estava com ele desde o começo. Veja!

  • Luan Santana

