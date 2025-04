Milionário, Ben Affleck diz que se recusou a comprar tênis de R$ 34 mil para o filho

Dos mesmos criadores de Simone Mendes com o filho, veio aí o caso do Ben Affleck! O ex-marido de Jennifer Lopez revelou que se negou a comprar um tênis de R$ 34 mil para o herdeiro, Samuel Garner Affleck. Milionário, Affleck disse que, se o filho não trabalha e não tem esse dinheiro, não poderia adquirir o calçado. Entenda!



