Mistura boa? Ana Castela e Alok unem gêneros sertanejo e eletrônico em nova música

Ana Castela e Alok aproveitaram um rodeio em Ribeirão Preto (SP) para lançar uma música em parceria, 'Deixa Nóis Viver', e surpreenderam o público! O momento contou até com o famoso show de luzes e drones, tradicional do DJ. A colaboração entre os dois artistas gerou expectativa, já que é a fusão do sertanejo com a música eletrônica. "A mistura ficou boa", avaliou Keila Jimenez. "São duas pessoas talentosas, não ia dar ruim", completou a jornalista. Nas plataformas digitais, a canção deve sair nesta quinta-feira (8).



