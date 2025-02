Mumuzinho nega abandono do filho de 13 anos e diz que mãe quer aumento de pensão

A mãe de um dos filhos de Mumuzinho, Marize Calheiros, acusou o cantor de não ter tempo para ver o filho e não pagar o valor completo da pensão. Segundo ela, o adolescente de 13 anos estaria com ansiedade e até passando por acompanhamento psicológico para lidar com a distância do pai. Mumuzinho se pronunciou, negou as acusações e disse que, apesar de ter uma rotina corrida por causa dos shows, está com o filho sempre que pode e, inclusive, fez viagem recente com o menino. O pagodeiro ainda defendeu que faz o pagamento correto do benefício e que, na verdade, Marize está querendo aumentar a pensão, gerando nova briga na Justiça.