Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Keila Jimenez - Blogs

Murilo Huff faz noivado discreto em meio à briga judicial com a mãe de Marília Mendonça

Cantor pediu Gabriela Versiani em casamento; os dois estão juntos desde 2023

Keila Jimenez|Do R7

Murilo Huff e Gabriela Versiani anunciaram que estão noivos! O cantor pediu a mão da influenciadora digital no dia 5 de agosto, mas só agora revelaram para o mundo. O casal está junto desde 2023 e planeja subir ao altar no próximo ano. O noivado foi discreto em meio à briga judicial com a mãe de Marília Mendonça pela guarda do pequeno Léo.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • famosos-e-celebridades
  • diario-das-celebridades
  • Casamento
  • Murilo Huff

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.