Murilo Huff faz noivado discreto em meio à briga judicial com a mãe de Marília Mendonça

Murilo Huff e Gabriela Versiani anunciaram que estão noivos! O cantor pediu a mão da influenciadora digital no dia 5 de agosto, mas só agora revelaram para o mundo. O casal está junto desde 2023 e planeja subir ao altar no próximo ano. O noivado foi discreto em meio à briga judicial com a mãe de Marília Mendonça pela guarda do pequeno Léo.



