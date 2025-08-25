Murilo Huff faz noivado discreto em meio à briga judicial com a mãe de Marília Mendonça
Cantor pediu Gabriela Versiani em casamento; os dois estão juntos desde 2023
Murilo Huff e Gabriela Versiani anunciaram que estão noivos! O cantor pediu a mão da influenciadora digital no dia 5 de agosto, mas só agora revelaram para o mundo. O casal está junto desde 2023 e planeja subir ao altar no próximo ano. O noivado foi discreto em meio à briga judicial com a mãe de Marília Mendonça pela guarda do pequeno Léo.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas