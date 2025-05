Murilo Huff mostra reencontro emocionante com o filho após rotina agitada de shows

Explosão de fofura! Murilo Huff mostrou nas redes sociais o reencontro emocionante com o filho, o pequeno Léo, após a rotina agitada de shows. No vídeo, o cantor aparece chegando em casa para abraçar o menino, fruto do relacionamento com Marília Mendonça. Lembrando que Murilo tem guarda compartilhada de Léo com a Dona Ruth, mãe de Marília. Veja como foi!



