Nada de celular! Gustavo Mioto faz proibição aos fãs em shows da nova turnê

Gustavo Mioto anunciou que o uso de celulares não será permitido durante as primeiras músicas de seus próximos shows. Na nova turnê, o cantor quer criar um ambiente mais intimista, além de fazer o público viver o momento sem distrações. Segundo Mioto, os celulares poderão ser utilizados para filmar apenas nas músicas finais, e seguranças estarão "de plantão" para garantir o cumprimento dessa regra. "Não sei se vai dar certo", analisou Keila Jimenez.



