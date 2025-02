Naldo Benny vira pagodeiro e prepara lançamento de música nesta sexta (28)

Nova fase para Naldo Benny! O cantor está se preparando para se lançar no pagode com o álbum 'Casa do Naldo', que deve chegar em breve. A primeira música do projeto, 'Você Sempre Vem', será lançada nesta sexta-feira (28). “Eu acho que vai dar bom”, apostou Keila Jimenez. Naldo disse que sempre gostou de pagode e, agora, chegou a hora de investir no gênero musical. Lembrando que Ludmilla também se arriscou no ritmo e acertou (e muito!).