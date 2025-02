Netinho de Paula leva soco no rosto durante assalto em estrada na Baixada Santista (SP)

Netinho de Paula usou as redes sociais para falar sobre o assalto que sofreu no meio da rodovia Imigrantes, enquanto viajava do litoral paulista para São Paulo. O cantor contou que levou um soco no olho dos criminosos, que estavam armados, nervosos e o abordaram com o objetivo de roubar o celular. Netinho disse, ainda, que conseguiu rastrear o dispositivo de forma on-line até Cubatão (SP).