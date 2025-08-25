Neymar publica homenagem nas redes sociais no aniversário de Davi Lucca: 'Te amo, meu 01'

Emocionante! Neymar fez uma linda declaração para Davi Lucca nas redes sociais comemorando o aniversário do filho. O primogênito do jogador completou 14 anos. “Te amo, meu 01", escreveu Neymar. Davi Lucca é fruto do relacionamento do atleta com Carol Dantas. Veja!



