Neymar publica homenagem nas redes sociais no aniversário de Davi Lucca: 'Te amo, meu 01'

Jogador se declarou para o primogênito, fruto do relacionamento com Carol Dantas, que completou 14 anos

Keila Jimenez|Do R7

Emocionante! Neymar fez uma linda declaração para Davi Lucca nas redes sociais comemorando o aniversário do filho. O primogênito do jogador completou 14 anos. “Te amo, meu 01", escreveu Neymar. Davi Lucca é fruto do relacionamento do atleta com Carol Dantas. Veja!

