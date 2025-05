Nova concessionária? Neymar compra quatro carros de luxo e manda customizar o mais caro

A coleção não para de crescer! Neymar acabou de adquirir quatro carros de luxo, dentre eles, uma Ferrari, de R$ 7,5 milhões, e três Porsches, com valores de R$ 4 milhões, R$ 900 mil e R$ 600 mil. Não satisfeito, o jogador ainda mandou customizar o mais caro com o nome dele, depois de esperar dois anos na fila de compra. Os novos "brinquedinhos" chegaram para ele no Porto de Santos. "Vai abrir uma concessionária", brincou Keila Jimenez. Veja!



