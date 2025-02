Pechincha? Gwyneth Paltrow consegue vender mansão nos EUA após dar desconto de R$ 46 milhões

É pechincha, ou não é? Gwyneth Paltrow estava com dificuldades para vender uma mansão por R$ 170 milhões e, então, resolveu dar um ‘descontão’ de R$ 46 milhões, e foi aí que apareceu um comprador. Pela bagatela de R$ 130 milhões, a atriz se desfez do imóvel, que fica em Los Angeles, nos Estados Unidos, tem 760 metros quadrados, seis quartos e até casa para hóspedes. A mansão já tinha viralizado na internet após vídeo de Gwyneth usando troféu que recebeu no Oscar como ‘peso de porta’ no jardim.