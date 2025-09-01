Piolho? Filha de Neymar encanta os internautas ao falar sobre o cabelo do pai
Mavie explodiu o fofurômetro ao mexer no cabelo do jogador em vídeo nas redes sociais
Que fofura! A filha de Neymar encantou os internautas nas redes sociais ao falar que o pai tem piolho. A pequena Mavie apareceu em um vídeo mexendo no cabelo do jogador e explodiu o fofurômetro.
Mavie é a segunda filha do atacante com Bruna Biancardi, com quem está atualmente.
Vale lembrar que Neymar ainda é pai de outros três filhos: Davi Lucca, o primogênito, com Carol Dantas; Helena, fruto do affair com a modelo Amanda Kimberlly; e Mel, a mais nova, do atual relacionamento com Bruna.
