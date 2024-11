Prestes a concluir adoção, Jojo Todynho faz registro inédito com o filho Francisco na Angola

Falta pouco para Jojo Todynho se tornar, oficialmente, a mãe de Francisco! A criança de 12 anos mora na Angola, país no qual a cantora aterrissou com o intuito de cuidar dos trâmites finais do processo de adoção. Nas redes sociais, Jojo compartilhou um registro inédito com o menino e deixou uma mensagem especial para ele. Confira!