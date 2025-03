Prestes a ser avô, Tom Cavalcante lança desafio para o genro viver um dia de gestante Maria Cavalcante, filha do apresentador, está grávida do cantor Cristiano, da dupla com Jonatha

Keila Jimenez|Do R7 12/03/2025 - 13h18 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share